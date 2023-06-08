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謝鋒：中方對話大門始終敞開 高層交往要營造良好氛圍

國情動向 11:50 2023/06/08

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中國駐美大使謝鋒表示，中方對話的大門始終敞開，但高層交往要做好全過程管理，需營造良好氛圍。他批評華府的制裁和出口管制，是以去風險之名行脫鉤之實。

謝鋒周三（7日）應邀出席美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）為其履新舉行的歡迎活動並發表演講，他表示，美方近期表示希加強兩國高層接觸、重回峇里島會晤共識和議程，希望找到緩和緊張局勢、穩定和改善兩國關係的辦法。中方對此予以重視，作出了積極回應。

他提到，中共中央外辦主任王毅同白宮國安顧問沙利文、外長兼國務委員秦剛與駐華大使伯恩斯，以及兩國商務部長的分別舉行了坦誠、深入、建設性會晤。

「中國有句話叫『心誠則靈』，對話合作要相互尊重、結果導向。一邊把對方放在制裁名單裏，一邊要求對話合作，這是不可接受的。為了對話而對話，談歸談，做歸做，不僅解決不了問題，還會適得其反。高層交往尤其要做好全過程管理，對話前營造良好氛圍，對話中積累正面成果，對話後紮實推進落實。」

謝鋒表示，維護中美關係和各自國家利益並不相悖，不要為推行保護主義、遏制打壓對手的藉口。美方近期稱不尋求同中國脫鉤，又提出去風險，是換湯不換藥。美將1300多家中國實體列入各類管制和制裁清單，加徵關稅、出口管制、投資審查等措施，不會讓美國更安全，不真的符合美國利益。

中美產業深度融合，美國企業在中國市場獲取了豐厚利潤。中國經濟復甦強勁有力，發展前景可期，超大規模市場、完備產業體系，以及可預期營商環境不可替代。謝鋒呼籲作為利益攸關方的美國工商界，對中美關係惡化不能作壁上觀，應該盡心發聲，共同維護自由貿易和供應鏈穩定，大環境好，大家才能安心發財。

責任編輯：陳俊賢

 

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