美日台傳共享無人偵察機數據 京促勿製造緊張

英媒報道指，熟悉該項目的人士稱，美國、台灣和日本將共享無人偵察機的實時數據，以加強協調。中國外交部指，台灣問題事關中國主權，敦促有關國家恪守一個中國原則，不要製造台海局勢緊張因素。

＊更新中國外交部回應

報道指，美國國防承造商 General Atomics 預定2025年開始交付台灣四架MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）無人機，這款無人機是MQ-9「死神」的海軍用改良款。美國空軍在阿富汗、伊拉克、利比亞和敘利亞曾廣泛使用MQ-9，可尋找、跟蹤並打擊敵方船舶和雷達。

這種能力極其重要，因為一旦台海爆發戰爭，大陸的水面艦艇和潛艇會在島嶼周圍作戰。此外，MQ9B也可以增強平時台灣與鄰近國家在第一島鏈取得解放軍海軍動向完整即時圖資。

四位熟悉MQ-9軍售的人士透露，華府將允許台灣這款無人機與美國和日本自衛隊的系統整合。如此一來，美台日可以同步取得由無人機蒐集的共同作戰圖像。

報道指出，將台灣納入美國軍方及盟國之間的互通架構相當敏感。華府1979年轉而外交承認北京時，便結束和台北簽署的共同防禦條約。美國軍方高階官員說，中國可能會視此為挑釁。

日前來台的美國海軍陸戰隊前印太指揮官魯德（Steven Rudder）說，一旦美國海軍陸戰隊在夏威夷收到第一批新型MQ-9，而美國空軍取得日本以外的飛行許可、日本海上保安廳和海軍也開始部署，盟國將「開始探索如何建立共同作戰圖像」。

在北京，外交部發言人汪文斌表示， 一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是中美、中日關係的政治基礎。 台灣問題事關中國國家主權和領土完整，是中國核心利益中的核心。 中方堅決反對建交國與台灣開展任何形式的軍事聯繫， 將堅定維護自身主權和領土完整。

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責任編輯：尹航

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