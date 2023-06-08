陸家嘴論壇｜易會滿：加強市場交易監管 打擊內幕交易

證監會主席易會滿今日（8日）在第十四屆陸家嘴論壇上表示，將持續加強監管，打擊 內幕交易 ， 維護良性健康的市場秩序和生態 ， 有序化解債券違約風險 。

易會滿表示， 近期股市波動有所加大，板塊熱點輪動加快，關於量化交易、市場公平性、資金短線炒作、行業機構責任等討論增多。證監會高度重視資本市場監管，將持續加強市場交易行為監測監管，做好對量化交易等新型交易方式的跟蹤分析，對內幕交易、市場操縱等違法行為堅決予以打擊，維護市場秩序。

證監會將認真抓好新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案的實施，著力完善長效化的綜合監管機制，持續提高信息披露質量，保持高壓態勢，從嚴懲治財務造假、大股東違規佔用等行為，推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力、回報能力，夯實中國特色估值體系的內在基礎。

易會滿表示，穩妥有序化解債券違約風險，持續加大對「偽私募」、地方交易場所等重點領域風險的整治。 持續推進資本市場改革，激發市場活力，加強與有關方面政策協同，穩定和提振市場信心，守好底線，全力維護股市、債市、期市平穩運行。

他亦提到，當前國際經濟金融形勢複雜多變，一些經濟體呈現高通脹、高利率、高債務、低增長的趨勢，全球經濟增長不穩定、不確定性明顯加大，我國經濟呈現回升向好態勢，但是內生動力還不強，推動高質量發展仍需要克服不少困難和挑戰。

責任編輯：陳俊賢