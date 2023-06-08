陸家嘴論壇｜潘功勝：經濟基本面支撐人幣匯率 美元走強難持續

近期人民幣匯率走低，人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝表示，向前看，中國經濟運行總體保持穩中上行態勢，經濟基本面對人民幣匯率有支撐作用，同時美聯儲加息周期接近尾聲，美元走強難以持續，中國外匯市場有望保持較為平穩的運行狀態。

今日在第十四屆陸家嘴論壇上，潘功勝表示，2023年初以來，外匯市場運行總體平穩，人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。談及近期人民幣匯率的走低，他表示，4月中旬以來，人民幣匯率在內外部多重因素影響下出現一些波動，但外匯市場的匯率預期和跨境資金流動保持相對穩定。

潘功勝同時表示，向前看，中國經濟運行總體保持穩中上行的態勢，經濟基本面對人民幣匯率有支撐作用，同時美聯儲加息周期接近尾聲，美元走強難以持續，中國外匯市場有望保持較為平穩的運行狀態。他強調，有信心、有條件、有能力維護好中國外匯市場的穩定運行。

他還提到，近年來，中國金融周期相對穩健，沒出現全球金融周期那樣的大起大落，背後原因是中國堅持穩健的貨幣政策。中國貨幣政策堅持以我為主，堅持跨周期和內外平衡的導向，不跟隨美聯儲「大放大收」，不搞競爭性的零利率或量化寬松政策。

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責任編輯：尹航

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