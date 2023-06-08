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網速比5G快10倍 內地預計2025年實現5.5G商用

社會熱點 12:16 2023/06/08

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不戴任何設備，觀眾就能裸眼享受如臨現場的3D效果，核心商圈的戶外裸眼3D大屏亦成為城市亮點。近年來不少依托於5.5G的前沿新應用讓人眼前一亮。專家表示，網速比5G快上10倍的5.5G預計將在2025年實現商用，有望在消費應用側實現新的突破。

在中國國際信息通信展覽會上，有不少關於5.5G的場景展示，例如一部裸眼3D平板讓參展觀眾體驗到在看台上看球的感覺，能看到立體的運動員；一台小巧的通感算控制一體基站，基於5.5G網絡，把通信網絡和感知網絡融合一體，車輛通過它能及時感知行人和附近車輛，及時避開事故車輛。

華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤表示，5.5G萬兆體驗的能力提升，結合感知定位等全新的能力，將把傳統的二維視聽體驗推向三維的全感官互動；通感融合的能力、高速穩定的星地一體網絡，將推動汽車走向智能網聯；高可靠低時延和大上行等能力，將推動行業從信息孤島走向智能聯接。

歐盟擬強制禁止成員國使用華為5G設備

德國內政部長：正檢查5G網絡中已安裝的所有中國部件

「5.5G的上行帶寬大約是5G的10倍。」通信專家項立剛指，和5G相比，5.5G將帶寬速度提升10倍、時延降低10倍、連接密度提升10倍，定位精度也從5G的亞米級提升至厘米級。

5G商用已經4年，目前中國已建成全球規模最大、技術最先進的5G網絡。截至今年4月底，累計建成5G基站超過273萬個，5G網絡覆蓋全國所有地級市、縣城城區，5G移動電話用戶達到6.34億戶。

「5G的能力和作用目前更多集中在行業領域，在消費應用側則未能充分體現。」中國工程院院士鄔賀銓指，礦業、港口、電力等重點行業的5G應用解決方案廣泛，但是消費者對於5G感知並不深刻，而5.5G可能是破局關鍵，預計2025年5.5G將會實現商用。

「5.5G這個概念並不稀奇，未來還會出現5.7G、5.8G等，就像4G出現前的3.9G一樣。」項立剛說，當前6G還處於願景需求形成以及關鍵技術研究的初期階段，「不管是什麼概念，都說明目前距離6G還有一段距離」。

責任編輯：易燕丹

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