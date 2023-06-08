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複製上海工廠模式 Tesla動員中國供應商前往墨西哥

社會熱點 13:03 2023/06/08

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Tesla正嘗試在墨西哥複製一座「上海工廠」，亦近日動員中國供應商出海建廠，搭建墨西哥供應鏈體系。

據悉，在今年的投資者日上，Tesla揭秘了其第五座超級工廠的選址，即墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。該工廠投資將超過50億美元，規劃產能為100萬輛。

據36氪今日（8日）引述知情人表示，Tesla正在動員不少中國的供應鏈企業去墨西哥建廠，並且相當緊迫，如果不及時響應，「也擔心丟掉好幾億的大訂單。」

報導指，今年以來，已有部分Tesla供應商官宣了在墨西哥興建工廠的規劃。旭昇集團（SH.603305）今年3月底就曾表示，將在墨西哥投建生產基地，總投資額不超過2.76億美元，5月下旬，該項目在墨西哥的科阿韋拉州正式啟動。知情人透露，順利的話，工廠明年7、8月份就能投產。

報導引述多家國內的產線設備生產商透露，已經在墨西哥設立辦公點，負責設計、售後配套等業務環節。其中一負責人表示，墨西哥現在是投資熱土，很多客戶都過來了。甚至有供應鏈公司直接帶著產線工人，奔赴墨西哥建廠。

責任編輯：陳俊賢

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