布林肯有望月內訪華 成行或意味氣球事件翻篇

美國國務卿布林肯據報有望在本月稍後訪華，會見中央外事辦主任王毅、外長秦剛等高層。中國學者指，如成行，或意味今年2月發生的氣球事件完全翻篇。

繼彭博社等多家美媒後，《華爾街日報》亦最新引述美中雙方官員消息稱，北京及華府正為布林肯可能訪華做準備，預計他在北京期間，將會見多名中方高層級官員，包括王毅及秦剛等。至於布林肯是否會與國家主席習近平會面，目前仍未確定。中國外交部表示無可以提供的消息。

《聯合早報》引述南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，布林肯重啟訪華行程，表明中美緊張關係將得到一定程度的降溫，「加強溝通對話接觸，是促成中美降溫不可或缺的途徑」。

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但朱鋒也指出，這並不意味雙方關係已實現真正降溫，原因是美國總統拜登目前僅是調整姿態，尋求加強與中國的對話溝通，但一味打壓遏制中國的政策尚未出現實質轉型。

北京大學國際政治經濟研究中心主任王勇評估，布林肯訪華有很強的政治象徵意味，主要是為了進一步地摸清中國的底，特別是在台灣問題上，這個問題到底應該怎麼解決。他認為，布林肯此行可能也意在為兩國元首再度會晤鋪路。

分析料中美關係仍處過渡期 不確定性增

另外，中美兩軍對話尚未恢復，美方仍在不斷呼籲對話溝通的重要性。朱鋒指出，拜登政府上台已兩年半，目前中美態勢及國際局勢都嚴峻尖銳，「中美最近一系列的唇槍舌劍，也是中美今天尖銳複雜不確定的關係的一個自然延伸。」

他分析，中美關係目前呈現複雜性、多樣性及不確定性，很大程度仍因美國繼續將中國鎖定為最大戰略對手拼命打壓，包括派軍機軍艦對中國高密度抵近偵察，「這種情況下，不確定性確實在明顯上升」。

至於中美近期在非軍事方面出現一些改善跡象，王勇認為，兩國近期出現新的交往模式，是因為當前雙方競爭態勢不變，但仍有意願防止擦槍走火，特別是在台灣問題等方面。

他研判，中美目前的互動模式「非常危險」，並預期雙方關係可能還處於過渡期，解放軍未來還可能會繼續在中國近海，以強有力的方式回擊美軍，直到中國認為美國放棄針對中國核心利益。

《華爾街日報》剛指，如果布林肯訪華取得成功，則有望為耶倫和雷蒙多隨後對北京的訪問鋪平道路。一連串的訪問如果按計劃進行，將在一定程度上重啟美國美中領導人在去年11月會晤期間制定的計劃，並代表雙方重新致力於應對從貿易爭端到安全威脅和經濟政策分歧等未決問題。

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責任編輯：易燕丹

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