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「一花獨放不是春 」 習近平語錄入高考作文題

社會熱點 15:27 2023/06/08

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內地高考昨日登場，全國乙卷的語文高考作文題則出現中共總書記習近平語錄，要求考生圍繞該語錄寫一篇作文。

今年高考教育部教育考試院命題語文作文試題總共4道，全國乙卷在作文材料中引述了習近平的兩段講話「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」、「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的」，並強調「總書記講話以生動形象的語言說出了普遍的道理」，要求學生據此寫作，談談認識與思考。

「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」是出自習近平今年3月15日在北京出席中共與世界政黨高層對話會，於此同時發表題為「攜手同行現代化之路」的主旨談話。而「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。」則是習近平於2014年3月27日在聯合國教科文組織總部作「文明因交流而多彩，文明因互鑑而豐富」主題演講。

這兩句話皆針對國際關係，並被外界認為暗批美國。

將習近平講話當作高考作文題已非新鮮事。2018年，北京、浙江等多地高考作文就曾以「綠水青山就是金山銀山」、「幹在實處、走在前列、勇立潮頭」等「習語錄」為題。中共19大以來最熱政治詞彙——「新時代」在當時也現身多地考題。

內地高考今年語文考試共有7套試卷，除了北京、上海、天津三地語文試卷為自主命題，作文題目單獨命題之外，其他省分高考語文試卷則由大陸教育部教育考試院統一命題，其中包括全國甲卷、全國乙卷、新課標I卷及新課標II卷4套，而語文作文題目則有4題。

推習思想進課堂 內地要求《習近平著作選讀》作高校教材

北京大學新設四大習近平思想研究中心 校方：推進習思想專業性研究闡釋

責任編輯：袁瑋婧

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