歐盟調查：多數民眾拒介入中美衝突 傾向視中國為夥伴

歐盟民調指，多數歐洲民眾視中國為重要的經濟夥伴，不認同歐盟高層提出的與中國「去風險」的取向，也不希望捲入中美可能爆發的衝突之中。

歐盟外交委員會（ECFR）周三（7日）公布對11個成員國、逾1.6萬名民眾的民調，顯示46%人認為中國是「盟友或合作夥伴」，而認為是「競爭對手」有35%。另外， 62%人希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。這結果反映，歐洲民眾更傾向於法國總統馬克龍視中國為合作夥伴的想法，而非「去風險」。

有趣的是，作為歐盟內部最主要、與中國關係較好的兩個國家，法國和德國的受訪者只有31%和33%視中國為夥伴，反而有50%和41%認為是對手。

另外，有65%的受訪者對中國持有橋樑或港口等關鍵基礎設施管控權感到不安，59%不希望中國公司收購本國報章，52%的受訪者反對中國企業收購本國科技公司。41%的受訪者認為，如果中國向俄羅斯供應軍火，會同意歐盟制裁北京，即便傷及自身經濟，而33%人表示反對。



該調查在今年4月進行，受訪者來自奧地利、保加利亞、丹麥、法國、德國等11國。

責任編輯：陳俊賢