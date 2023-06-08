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國務院發布今年立法工作計劃 將審議人工智能法草案

國情動向 15:38 2023/06/08

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國務院辦公廳近日印發《國務院2023年度立法工作計劃》。當中顯示《人工智能法》已列入立法計劃，草案預備年內提請全國人大常委會審議，意味著中國官方將推動全國層面的人工智能（AI）專門立法。

根據立法流程，《人工智能法（草案）》將由國務院相關部門起草，然後經國務院常務會議審議並通過，繼而才能提請立法機關審議、表決。這一流程受立法爭議等多方影響，具體所需時間尚難以預估。

人工智能仍在發展當中，中國尚無全國層面統一的《人工智能法》。但近年來，國家網信部門等監管機構制定了《互聯網信息服務算法推薦管理規定》《互聯網信息服務深度合成管理規定》等部門規章。此外，深圳行使特區立法權，已出台全國首部規範人工智能產業的專項地方性法規——《深圳經濟特區人工智能產業促進條例》（下稱《條例》）。

此外，預備提請全國人大常委會審議的還包括國家發展規劃法草案、消費稅法草案、反不正
當競爭法修訂草案、計量法修訂草案、對外貿易法修訂草案、會計法修正草案、註冊會計師法修訂草案、稅收徵收管理法修訂草案、商業銀行法修訂草案、銀行業監督管理法修訂草案、中國人民銀行法修訂草案、保險法修訂草案等。

北京發布16項重點任務 全面推動國產AI芯片突破

責任編輯：蒯宇澄

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