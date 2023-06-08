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外交部批美濫用美元霸權 促採取負責任財政和貨幣政策

國情動向 16:22 2023/06/08

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中國外交部批評美國長期濫用美元霸權，採取無限量化寬鬆政策，嚴重阻礙全球經濟復甦，敦促美方切實採取負責任的財政和貨幣政策。

今日有記者提問指，國際金融協會近日發佈《全球債務監測報告》顯示，全球債務規模目前達到305萬億美元，比新冠疫情暴發前多了45萬億美元，其中美國的國家債務規模居全球首位，達到31.4萬億美元，這進一步引發了國際社會對美國政府支出和借貸成本的擔憂。中方對此有何評論？

外交部發言人汪文斌表示，美國作為世界第一大經濟體和主要國際貨幣的發行國，財政狀況和政策選擇，對世界經濟具有重要外溢效應，理應採取負責任的財政和貨幣政策。然而美國長期濫用美元霸權，肆意舉債轉嫁危機，採取無限量化寬鬆政策，將通貨膨脹輸出到全世界，使一些新興市場和發展中國家的債務問題雪上加霜，經濟遭受重創，嚴重阻礙全球經濟復甦，這再次印證了美國尼克遜政府財政部長康納利的那句名言：美元是我們的貨幣，卻是你們的麻煩。

汪文斌強調，我們敦促美方切實採取負責任的財政和貨幣政策，同其他經濟體一道加強宏觀經濟政策協調，共同維護國際經濟金融穩定，促進世界經濟復甦。

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責任編輯：袁瑋婧

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