十題中兩題 360智腦大模型「貼中」高考作文題目

2023年度全國高考語文考試結束，作文題目也隨之曝光。360智腦大模型連續「貼中」全國甲卷和新課標II卷的2條作文題目，被網民笑稱為「預言帝」。

作為高考卷面分數的重頭戲，每年的高考作文都備受關注。今年開考前就有內地網民用360智腦大模型為高考作文「貼題」，360智腦分別提供10個方向的作文題目，並就不同角度進行內容細化。

在作文題目公布後，網民發現，360智腦不僅押中全國甲卷及新課標II卷的作文題，其中一題的方向相似度也幾乎完全一致。在全國卷的作文題目中，原題要求考生就「人們因技術發展得以更好地掌控時間，但也有人因此成了時間的僕人」的理解撰寫作文，360智腦則提出，作文題目會要求考生就「探究時間的本質及對人類生活的影響進展」展開。

不少網民戲稱360智腦為「預言帝」，還有人感慨，「我當年高考前要是能用上360智腦押題，說不准都能上清北了。」

據了解，「360智腦」 為360自研千億參數大語言模型，在近期的SuperCLUE中文通用大模型綜合性測評基準、JioNLP大語言模型測評中，「360智腦」均位居國產大模型第一梯隊，在基礎能力、中文特性、學術與專業能力等方面表現優異。

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責任編輯：易燕丹

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