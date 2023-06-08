習近平要求內蒙發展好優勢產業 加強與大灣區聯通

▲ 習近平考察內蒙古。

正在內蒙古考察的中共總書記習近平，今日（8日）聽取自治區黨委和政府工作匯報，習要求內蒙積極發展能源、農牧等優勢產業，加強與大灣區等地聯通。

習表示，要加快優化產業結構，積極發展優勢特色產業，內蒙古是國家重要能源和戰略資源基地、農畜產品生產基地和中國向北開放重要橋頭堡，優化產業結構必須立足這些禀賦特點和戰略定位，大力發展優勢特色產業，積極探索資源型地區轉型發展新路徑，加快構建體現內蒙古特色優勢的現代化產業體系。

要發揮好能源產業優勢，把現代能源經濟這篇文章做好。要發揮好戰略資源優勢，加強戰略資源的保護性開發、高質化利用、規範化管理，加強能源資源的就地深加工，把戰略資源產業發展好。要發揮好農牧業優勢，從土地、科技、種源、水、草等方面入手，穩步優化農牧業區域佈局和生產結構。

習又要求內蒙積極參與共建「一帶一路」和中蒙俄經濟走廊建設，並加強與京津冀、長三角、粵港澳大灣區和東三省的聯通，更好融入國內國際雙循環。

針對地方發展，習強調，推動全體人民共同富裕，最艱鉅的任務在邊疆民族地區。要在發展中更加注重保障和改善民生，補齊民生短板，增進民生福祉。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，守住不發生規模性返貧底線。要堅定不移全面推行使用國家統編教材，確保各民族青少年掌握和使用好國家通用語言文字。

責任編輯：陳建錫