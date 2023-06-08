商務部開展汽車促消費活動 涵蓋百城千縣萬鎮

內地5月乘用車零售銷量176.2萬輛，按年增長28.2%，按月增長7.3%。其中，狹義乘用車（9座以下非商用車輛）銷量按年增長28.6%。商務部宣布本月起展開新一輛汽車 促消費活動，選取100個優勢互補的城市進入「百城聯動」清單，發揮帶動作用，在新車、二手車及報廢更新等全鏈條促消費。

乘聯會：5月乘用車零售按年增長28%

乘聯會指， 今年1至5月車市零售呈現按月持續上漲的良好勢頭，雖然3月以來的促銷價格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價新款推出，消費需求有所釋放。 今年以來乘用車累計零售銷量達242.1萬輛，按年增長41.1%。

展望6月， 全國共21個工作天，相對去年持平，但去年6月實施車購稅減半政策，疊加去年3至5月的購買延遲因素共振，導致同期超高基數，不利於今年6月車市按年增速的表現。但 車企衝刺銷量的意願較強，隨著新能源強勢增長， 有競爭力的新品持續推出，車市的結構性增長仍較明顯。

外銷方面，今年前四個月中國自主品牌車錄得45%的按年增長，判斷6月出口仍保持強勢。

商務部辦公廳今下發《關於組織開展汽車促消費活動的通知》，要求建立「百城聯動」清單，各地擇優推薦3至5個候選城市，充分發揮有關城市帶動作用，聚焦新車銷售、二手車交易、報廢更新、以舊換「新」（新能源汽車）、汽車後市場等內容，因地制宜打造系列汽車展銷活動。

另商務部將於近期組織「千縣萬鎮」新能源汽車消費季活動啟動儀式，並指導各地在全國千餘個縣、萬餘個鎮展開新能源汽車進農村等消費活動。鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉，引導企業進一步下沉銷售維修服務渠道。

責任編輯：陳建錫