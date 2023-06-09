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內地5月CPI按年漲0.2% PPI按年跌幅4.6%超過預期

經濟脈搏 09:47 2023/06/09

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內地5月居民消費價格（CPI）按年上漲0.2%，符合預期，按月下降0.2%。受國際大宗商品價格整體下行，國內外需求總體偏弱影響，工業生產者出廠價格（PPI）按年跌幅擴大至4.6%，跌幅超過預期的4.3%，按月下降0.9%。

食品價格下降及出行需求回落 CPI按月下降

CPI方面，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，按月看，CPI下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。其中，受季節性因素影響，食品價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。非食品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。非食品中，假期後出行需求回落，飛機票和交通工具租賃費價格均下降7.2%；演唱會等演出活動增加，電影及演出票價格上漲0.8%；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.4%。

商務部開展汽車促消費活動 涵蓋百城千縣萬鎮

習近平要求內蒙發展好優勢產業 加強與大灣區聯通

按年看，CPI上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。其中，食品價格上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.19個百分點。非食品價格由上月上漲0.1%轉為持平。非食品中，服務價格上漲0.9%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中飛機票、旅游和交通工具租賃費價格分別上漲14.7%、8.0%和5.1%，漲幅均有回落；工業消費品價格下降1.7%，降幅擴大0.2個百分點，其中汽油、燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降11.3%、5.1%和3.3%。

據測算，在5月份0.2%的CPI按年漲幅中，上年價格變動的翹尾影響約為0.5個百分點，上月為0.3個百分點；新漲價影響約為-0.3個百分點，上月為-0.2個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

PPI按年跌幅擴大 超過預期的4.3%

5月份，國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，加之上年同期對比基數較高，PPI按月、按年均繼續下降。

按月看，PPI下降0.9%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，生產資料價格下降1.2%，降幅擴大0.6個百分點；生活資料價格下降0.2%，降幅收窄0.1個百分點。國際原油、主要有色金屬價格下行，帶動國內相關行業價格下降。

複製上海工廠模式 Tesla動員中國供應商前往墨西哥

內地大行下調存款利率 機構料未來仍有20基點降息空間

按年看，PPI下降4.6%，降幅比上月擴大1.0個百分點。其中，生產資料價格下降5.9%，降幅擴大1.2個百分點；生活資料價格由上月上漲0.4%轉為下降0.1%。調查的40個工業行業大類中，價格下降的有26個，比上月增加3個。

據測算，在5月份4.6%的PPI按年降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為-2.8個百分點，上月為-2.6個百分點；新漲價影響約為-1.8個百分點，上月為-1.0個百分點。

責任編輯：尹航

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