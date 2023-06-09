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內地5月通脹數據凸顯內需仍不足 下月是政策觀察窗口

經濟脈搏 11:08 2023/06/09

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內地5月居民消費價格（CPI）按年上漲0.2%；工業生產者出廠價格（PPI）按年跌4.6%，創2016年2月以來最大跌幅。分析師認為，數據表現仍顯示需求不足，需要政策支持。下一個政策觀察窗口或在7月，即二季度GDP數據發布之後。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，5月CPI按年漲幅接近零，通縮的風險依然存在。近期經濟指標都顯示經濟在降溫，但政府尚未就可能出台政策支持措施釋放清晰信號。下一個政策觀察窗口在7月，也就是二季度GDP數據發布之後。

內地5月CPI按年漲0.2% PPI按年跌幅4.6%超過預期

陸家嘴論壇｜潘功勝：經濟基本面支撐人幣匯率 美元走強難持續

華創證券投資顧問部總經理屈慶說，總體來看數據較差，PPI降幅大意味著上中游企業利潤薄，即便現在貨款利率很低，但考慮到PPI因素實際上貸款利率還是偏高，認為人行還是需要降息支持。後面幾個月通脹數據預計很難起來（排除個別月份受基數影響），因為整體價格反應仍顯示需求不足。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，消費物價平穩是末來一段時期的主要運行特征，但由於基數效應，CPI數據仍會趨於下降，年內或有多個月份處於負值狀態。消費物價平穩時期，季節性波動規律將決定CPI數據變化。

本月初召開的國務院常務會議稱，經濟恢復基礎尚不穩固，要把打造市場化、法治化、國際化營商環境擺在重要位置，進一步穩定社會預期，提振發展信心，激發市場活力，推動經濟運行持續回升向好。另外，國家統計局將在7月17日公佈GDP等數據。

責任編輯：尹航

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