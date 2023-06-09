美參議院外委會通過法案 取消中國發展中國家地位

美國參議院外交關係委員會昨日（8日）無異議通過法案，取消中國「發展中國家」待遇，將送交參議院全體院會等候表決。

據美媒報道，「結束中國的發展中國家地位法」（Ending China’s Developing Nation Status Act）法案確立了美國政策在未來的條約和國際組織中，不再給予中國「發展中國家」待遇。法案同時還指示國務卿在現有的條約和組織中，尋求將中國的地位改為「發達國家」。

從經濟和軍事規模 中國不再是「發展中國家」

支持法案的議員們認為，中國是世界第二大經濟體，並有望在經濟上超越美國，在全球舞台上繼續被視為是發展中國家很荒謬。亦有議員認為，從經濟和軍事規模到在世界各國的大規模投資，中國顯然已經不再是「發展中國家」，中國長期以來利用「發展中國家」待遇在多邊協議中獲得不公平的優勢。

報導指，儘管美國兩黨時常處於兩極對立分歧的狀態，但在應對中國所構成的挑戰方面罕見的凝集了高度共識。

據悉，美國眾議院在3月時通過類似議案，要求把中國重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家，不得在國際組織內享有「發展中國家」的特殊待遇或協助。

中國學者：此舉為維護美國霸權及遏華

中國學者表示，美國不遺餘力地想取消中國的發展中國家地位，是為確保美國在經濟、貿易、科技、金融等領域的優勢地位，重新構建有利於維護美國自身霸權的國際政治經濟新秩序。

美國一方面是為了確保在經貿談判中獲得更有利的籌碼，另一方面則是從根本上希望與中國「脫鉤」、「斷鏈」，從而遏製或延緩中國的崛起。

責任編輯：陳俊賢

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