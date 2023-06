中國外交部引華盛頓語錄 回應布林肯稱「美國不求各國選邊站」

美國國務卿布林肯在沙特阿拉伯表示,美國不要求任何國家在美國與中國之間選邊站。中國外交部指出,中方關注美方是怎麽說的,更關心美方是怎麽做的。發言人又引用美國國父華盛頓所言:「衡量朋友真正的標準是行動而不是言語。」(Actions, not words, are the true criterion of the attachment of friends.)

中國外交部發言人汪文斌在周五(9日)記者會上回答相關提問時表示,中方注意到美國首席外交官所作表態,希望美國駐世界各地的外交機構切實執行布林肯國務卿「不要求任何國家在美中之間選邊站隊」的承諾,真正以開放包容心態看待各國發展對華關係,停止四處打壓華為等中國企業,停止脅迫盟友限制對華芯片出口,停止以利益為誘餌逼迫他國放棄推進對華合作,停止散布「中國債務陷阱」等虛假信息。

汪文斌指出,美國開國總統華盛頓曾經說過「衡量朋友真正的標準是行動而不是言語」。「我們關注美方是怎麽說的,更關心美方是怎麽做的。」

布林肯周四(8日)同沙特外交大臣費薩爾共見記者,表示美國不要求任何人在美國和中國之間做出選擇,自己認為美國仍然中東大多數國家的首選合作夥伴。

費薩爾稱,中國是沙特最大貿易夥伴,沙中有很多互動和交集,合作可能會增長,而沙特仍會與美國保持穩固、日益增強的安全夥伴關係。他強調,這不是零和遊戲,沙特有能力建立多重夥伴關係和多重參與,建立一種跨越邊界的夥伴關係。

責任編輯:連兆鋒