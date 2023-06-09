  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 16:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國外交部引華盛頓語錄 回應布林肯稱「美國不求各國選邊站」

國情動向 16:13 2023/06/09

分享：

分享：

美國國務卿布林肯在沙特阿拉伯表示，美國不要求任何國家在美國與中國之間選邊站。中國外交部指出，中方關注美方是怎麽說的，更關心美方是怎麽做的。發言人又引用美國國父華盛頓所言：「衡量朋友真正的標準是行動而不是言語。」（Actions, not words, are the true criterion of the attachment of friends.）

中國外交部發言人汪文斌在周五（9日）記者會上回答相關提問時表示，中方注意到美國首席外交官所作表態，希望美國駐世界各地的外交機構切實執行布林肯國務卿「不要求任何國家在美中之間選邊站隊」的承諾，真正以開放包容心態看待各國發展對華關係，停止四處打壓華為等中國企業，停止脅迫盟友限制對華芯片出口，停止以利益為誘餌逼迫他國放棄推進對華合作，停止散布「中國債務陷阱」等虛假信息。

汪文斌指出，美國開國總統華盛頓曾經說過「衡量朋友真正的標準是行動而不是言語」。「我們關注美方是怎麽說的，更關心美方是怎麽做的。」

布林肯周四（8日）同沙特外交大臣費薩爾共見記者，表示美國不要求任何人在美國和中國之間做出選擇，自己認為美國仍然中東大多數國家的首選合作夥伴。

費薩爾稱，中國是沙特最大貿易夥伴，沙中有很多互動和交集，合作可能會增長，而沙特仍會與美國保持穩固、日益增強的安全夥伴關係。他強調，這不是零和遊戲，沙特有能力建立多重夥伴關係和多重參與，建立一種跨越邊界的夥伴關係。

中國在古巴建監聽站？白宮這樣回應

美媒︰布林肯最快下周訪華

洪都拉斯總統抵達上海展開訪華之行

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中美關係 中國 美國 布林肯 沙特阿拉伯

下一篇文章

美參議院外委會通過法案 取消中國發展中國家地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

外交部批美濫用美元霸權 促採取負責任財政和貨幣政策
外交部批美濫用美元霸權 促採取負責任財政和貨幣政策
習近平要求內蒙發展好優勢產業 加強與大灣區聯通
習近平要求內蒙發展好優勢產業 加強與大灣區聯通
美日台傳共享無人偵察機數據 京促勿製造緊張
美日台傳共享無人偵察機數據 京促勿製造緊張
美媒︰布林肯最快下周訪華
美媒︰布林肯最快下周訪華
布林肯有望月內訪華 成行或意味氣球事件翻篇
布林肯有望月內訪華 成行或意味氣球事件翻篇
中國在古巴建監聽站？白宮這樣回應
中國在古巴建監聽站？白宮這樣回應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款