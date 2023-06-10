習近平與南非總統通電話 支持非洲6國派團訪俄烏

昨晚（9日），中國國家主席習近平應約同南非總統拉馬福薩通電話。習近平支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動，又指非洲6國組成和平代表團訪問俄羅斯與烏克蘭是好事。

據外交部網站新聞稿，習近平指出，中國和南非都是重要的發展中大國，兩國有着兄弟般的特殊友好關係。中南關係對於維護廣大發展中國家共同利益、引領中非團結合作具有重要戰略意義。今年是金磚「南非年」，兩國關係面臨重要發展機遇。中方願同南非提升兩國關係水平，構建高水平中南命運共同體，一道踐行真正的多邊主義，攜手維護廣大發展中國家共同利益，推動國際秩序朝着更加公正合理的方向發展。中方支持南非作為輪值主席國，辦好今年金磚合作各項活動。

拉馬福薩表示，南非高度珍視南中強有力、高水平的戰略夥伴關係，對此深感自豪。南中合作使非洲受益。南非致力於同中方一道，推動南中關係不斷發展。南非將同中國等金磚成員國為加強金磚合作深化溝通協調。

南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭

烏克蘭危機方面，拉馬福薩表示，南非支持中方提出的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，希望有關各方儘快恢復談判。南非等非洲六國領導人組成的和平代表團將訪問俄羅斯和烏克蘭，推動衝突儘快結束。習近平指出，中方在烏克蘭危機上的立場是一貫的，概括起來就是勸和促談。希望各方為通過對話解決危機積累有利條件。總統先生同非洲有關國家領導人組成和平代表團訪問俄羅斯和烏克蘭，這是好事。希望全世界愛好和平、堅持正義的國家都能夠發出勸和促談的理性聲音。

南非是今年金磚國家輪值主席國，也將負責主辦今年8月的金磚國家峰會。金磚國家成員包括中國、俄羅斯、印度、巴西和南非。

不過，國際刑事法院今年3月已對俄羅斯總統普京發出國際逮捕令，指控他對入侵烏克蘭的戰爭罪行負有責任。而南非作為國際刑事法院簽約國，如果普京赴南非參會，南非政府有義務逮捕普京。

彭博社早前報道稱，拉馬福薩計劃與習近平通話，以討論改變金磚國家峰會的舉行地。不過，根據中國外交部新聞稿，兩人在進行通話時，沒有談到將峰會地點轉移至其他國家的可能性。

責任編輯：袁瑋婧