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辛偉成指控中俄竊取知識產權 中方斥無中生有信口雌黃

國情動向 11:01 2023/06/10

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英國首相辛偉誠周四（8日）訪問美國期間，指中俄竊取知識產權，以及將科技用於專制目的，中國駐英國使館批評是無中生有和惡意詆毀，予以強烈譴責。

發言人指，中國是世界知識產權的創造大國，也致力於保護知識產權。根據《世界知識產權指標》報告顯示，2021年中國有效專利數量排名全球第一。創新和知識產權絕非英美國家的獨家「專利」，應用知識產權、推動經濟社會進步也不是某些國家獨享的權利。創新和知識產權應該服務於全人類的進步與福祉，而不應淪為個別國家打壓別國發展的工具。

指責中國所謂「濫用技術」，更是找錯了對象。恰恰是美英不斷泛化國家安全概念，把科技問題政治化、武器化，無理打壓別國科技發展。

炮製所謂中國「操縱關鍵資源」言論意在阻撓中國與有關國家的合作，完全是政治操弄。中國始終本着平等、互利、共贏原則開展境外資源合作，實現互利互惠、共同發展。中國已是140多個國家的主要貿易夥伴。

發言人敦促英國政客尊重事實，不要鸚鵡學舌，不要動輒拿中國說事。那樣，只能損人害己，沒有出路。

責任編輯：袁瑋婧

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