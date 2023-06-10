美國以涉侵犯新疆人權為由 制裁兩家中企

美國政府星期五（9日）宣布制裁中國激光打印機製造商納思達和新疆中泰化工公司，禁止由兩間企業進口產品。原因是這兩家公司涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權。

美國國土安全部周五公布，將商納思達股份有限公司及其八家位於珠海的下屬子公司、以及新疆中泰化工有限公司列入出口管制名單，因為這些公司與「新疆政府合作招募、運輸、轉移、窩藏或接收涉及維吾爾族和其他少數民族的強迫勞動」。

美國國土安全部負責戰略、政策和計劃的副部長羅伯特·希爾弗斯（Robert Silvers）說，這些執法行動向美企的進口商釋放了一個明確的信息，即每家企業都必須清楚了解自己的供應鏈。

國土安全部長馬約卡斯在聲明指，華府致力消除美國供應鏈中的強迫勞動，在促進貿易和加強美國經濟同時亦會堅持此做法，強調不容忍侵犯人權。 美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》在2021年12月生效，禁止進口涉及新疆強迫勞動的產品，至今有22間企業被列入黑名單。中方多次否認美方關於強制勞動的指控。

至今因此被制裁的中企共22家



美國總統拜登2021年12月簽署通過《防止強迫維吾爾人勞動法》，隔年6月生效。法案要求美國企業在進口新疆商品時，必須提供有關這些產品與強迫勞動沒有關聯的證據，否則將予以禁止。

至今，被列入管制名單的中國公司共有22家，包括太陽能材料製造商新疆大全能源股份有限公司、合盛矽業（鄯善）股份有限公司、新疆國企新疆生產建設兵團等。

美國國土安全部指出，自法案落實一年後，當局已檢舉價值超過13億美元（約17.47億新元）可能涉及強迫勞動的進口產品。

中國政府曾多次否認該指控，並反指美國將正常經貿合作政治化，目的是要禍亂新疆、以疆制華。

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責任編輯：袁瑋婧