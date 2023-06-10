據報美日菲擬設安保合作新框架 加強阻嚇中國

日媒報道指，美國、日本和菲律賓計劃建立安保合作新框架，加強阻嚇中國，防止台海發生衝突。

據日本產經新聞報道，多名日本政府官員透露，下周五（16日）召開的會議預料將針對美日菲三國聯合演訓的強化、對菲軍建構能力的支援等國防合作對策進行意見交換。預料將公布開會成果文件。

美日菲3國的與會者分別是日本國家安全保障局長秋葉剛男、美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）。

報道指，三國代表原定今年4月討論設立新的安保合作框架，但因日程問題而延期。 美日菲三國因應中國的海洋活動而加強合作，三國海巡隊月初首次在馬尼拉灣周邊舉行聯合訓練。美日菲三國防長亦聯同澳洲的防長，上周六在新加坡趁出席香格里拉對話會，召開四國防長首次會談，同意加強安保合作，應對中國。

菲律賓地處海上航路要衝，位於連結九州、台灣、南海的第一島鏈，與台灣隔著巴士海峽距離僅約300公里，戰略重要性極高。當台灣有事（兩岸發生衝突）之際，和駐日美軍一同，菲律賓的基地將成重要據點。日本將菲律賓視為戰略夥伴，日美正加速強化與菲律賓的合作。

本月初開始，美日菲三國海巡隊首度在菲律賓馬尼拉灣周邊實施演練人質遭恐怖分子挾持場景及搜救行動。菲方表示，菲美日海巡聯合演習旨在強化聯合行動力，未來遭遇「任何情況」三方都能互助並迅速部署。

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責任編輯：袁瑋婧