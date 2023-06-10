內地擬嚴管蘋果AirDrop及藍牙傳輸 要求實名且保存記錄

內地嚴格規管蘋果AirDrop和手機藍牙傳輸等近距離文件共享，擬要求實名制並保存傳輸信息。

據中國網信網周二（6日）發佈的消息，為規範近距離自組網信息服務，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱國家網信辦）印發《近距離自組網信息服務管理規定（徵求意見稿）》，其中要求近距離自組網信息服務提供者在提供服務過程中，應當以顯著清晰的方式提供發佈者和接收者之間的配對確認功能；每次配對需經發布者和接收者確認並同意，未經雙方同意，不得默認自動配對。

近距離自組網信息服務，是指利用藍牙、Wi-Fi等信息技術，近距離即時組建網絡並提供發佈、接收信息的服務。

擬議的規定稱，近距離自組網信息服務提供者上線具有輿論屬性或社會動員能力的新技術、新應用、新功能，應當按照國家有關規定開展安全評估。新規定並且要求服務提供者尤其應當「防範和抵制傳播不良信息」。該規定草案向社會公開徵求意見，截止時間為7月6日。國家網信辦沒有說明相關規定將於何時生效。

據美國《華爾街日報》報道，中國的營商環境越來越難以駕馭，政府劃定的國家安全問題範疇不斷擴大，但界定不清，紅線到底在哪裏讓企業難以捉摸。

中國政府近年來已在收緊通信技術規定，加密信息類應用不受歡迎。報道稱，AirDrop去年被用於「白紙運動」，另外在2019年，蘋果公司和Google的數字商店均下架了與香港反修例活動有關的應用程式。

上海大邦律師事務所高級合伙人游雲庭說，根據擬議的規則，如果政府以安全為由提出要求，運營商可能必須交出使用這些服務發送信息的用戶的電話號碼、身份信息或其他信息。

上述規定草案也要求，近距離自組網信息服務提供商必須保存有關記錄，發現任何違法或不良信息須向網信等有關主管部門報告。至於什麼是違法或不良信息並沒有具體說明，不過最近公佈的一系列法律法規主要聚焦個人數據保護、網絡安全、反間諜和能源等這些問題。

蘋果滿足逾九成中國政府關於用戶設備信息的請求

據蘋果公司報告顯示，2021年下半年，該公司收到1261份來自中國政府的關於用戶設備信息的請求，並滿足了其中的93%。蘋果公司還收到70份關於用戶賬號信息的請求，滿足了其中的83%。

新規定還將要求科技公司將「關閉接收」作為文件共享功能的默認設置。未經用戶許可開啟，不得默認提供快照、縮略圖等概要信息預覽功能。這些措施旨在解決對濫用文件共享服務的擔憂，其中包括對露骨或敏感內容進行的未經授權或意外的分享。

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責任編輯：袁瑋婧