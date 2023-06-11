白宮官員稱中國在古巴經營情報部門多年 京曾批美慣用造謠

美國白宮一名官員週六（10日）表示，中國多年來一直在古巴經營一個情報部門，並在2019年將其升級，以加強中國在古巴的影響力。日前美媒已曝出中國在古巴設立監聽站，但白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指報道不準確。中方表示不了解情況，又指造謠污衊是美國慣用伎倆。

綜合外媒報道，這位不願透露姓名的白宮官員在確認中國情報部門的存在時說：「這在情報紀錄中有詳細記載。」

中國在古巴建監聽站？白宮這樣回應

美媒《華爾街日報》8日報道稱，中國與古巴已達成秘密協議，打算在距美國佛羅里達州約160公里的地方設置一套中國電子竊聽設施。柯比兩次回應報道，他首次回應時稱美國正監測並採取措施，以應對中國投資具軍事目的設施；第二次回應時則稱，報道不準確。他未說明不準確的意思。

中國外交部稱中方不了解情況，並指造謠污衊是美國的慣用伎倆。中方批評美國是名副其實的監聽大國，長期對古巴實施經濟封鎖。美方應反躬自省，停止干涉古巴內政，多做有利於地區和平穩定的事，而不是相反。

值得一提是，此次曝出監聽事件正值美卿布林肯（Antony Blinken）將訪華之際。他原定二月份訪華，當時則因中美氣球風波而取消。

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責任編輯：尹航

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