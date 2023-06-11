中方約見南韓駐華大使 要求反思當前中韓關係問題

中國外交部部長助理農融週六（10日）約見南韓駐華大使鄭在浩，就日前韓方針對中國駐韓大使邢海明與韓在野黨黨首李在明會見交流所作不當反應提出交涉，表明嚴重關切和不滿。中方表示，希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在。

據中國外交部公佈，農融闡述了中方對當前中韓關係的看法和立場，指出邢海明同南韓各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。希望韓方深刻反思當前中韓關係的問題所在並予以認真對待，切實遵守中韓建交聯合公報精神，同中方相向而行，共同為推動兩國關係健康穩定發展作出積極努力。

邢海明上週四（8日）會見南韓共同民主黨黨首李在明。據路透報道，邢海明發言稱，中韓關係面臨外部因素的挑戰，希望韓方在處理對華關係時能擺脫外部因素干擾。邢海明並稱，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。「賭中國輸，今後一定會後悔。」

次日，南韓外交部召見邢海明，就其對韓美關係所發表的評論提出抗議，「邢海明的言論可能被視為對韓國國內政治的干涉，違反《維也納公約》」，南韓外交部強烈表示遺憾。

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責任編輯：尹航

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