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美媒：一旦衝突 間諜基地能助中國確定打擊目標

國情動向 09:37 2023/06/12

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美媒估計間諜基地有助中國確定對美打擊目標。圖為美國駐古巴大使館。（配圖）

古巴間諜基地事件繼續發酵，美國前情報官員認為，一旦發生衝突，中國軍隊能通過基地收集到的情報確定打擊目標，預料北京會在拉美設置更多此類設備。

海軍前情報人員Carl Schuster向《華爾街日報》表示，中國目前或許知道位於美國的主要軍事設備分佈，但在古巴這樣的基地追蹤信號，會讓中國對潛在目標有更全面的了解。他指出，中國過去所面臨的一個問題是，其一直無法接觸到美國境內的行動通信，但如要確定戰略目標，這樣的通信情報必不可缺。

報道指，在亞洲，中國長期以來一直在南等地設有疑似前哨站，監測包括衛星傳輸、電話和互聯網數據傳輸在內的通信，但古巴間諜基地將是中國在西半球的第一個前哨站。如果在距離佛羅里達州約100英里處設立竊聽基地，將會大大增加中國可獲得的通信數量和範圍。

Schuster表示，他預計中國將在其他拉丁美洲國家建立情報基地，從而使北京方面能夠獲得美國更廣泛地區的通信。

中國外交部發言人上周回應報道時稱對事件並不了解，反指美國才是名副其實的監聽大國，造謠污蔑是其慣用伎倆，敦促美方停止干涉古巴內政。白宮則表示，中國至少從2019年起已在古巴設置間諜基地，目前正在擴大情報收集。美方已採取措施，以對抗中國在全球範圍內擴大軍事力量的努力。

白宮官員稱中國在古巴經營情報部門多年 京曾批美慣用造謠

責任編輯：陳建錫

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