洪都拉斯官員訪華兩個細節：說普通話 主動要求加微信

太平洋島國洪都拉斯兩個多月前與中國建交，該國總統及高級官員近日訪華。在洪都拉斯駐華使館開館儀式前後，有兩個細節引發外界關注，一個是洪都拉斯官員布爾戈斯以普通話回答中方官員的英文提問，另一個是洪都拉斯官員雷東多主動拿出微信二維碼，表示有問題可直接聯繫他。

在昨日（11日）的大使館開館儀式前，兩國官員見面並親切擁抱。中國外交部拉美司司長蔡偉用英文問洪都拉斯特殊使命大使布爾戈斯：「昨天晚上到的嗎？」布爾戈斯隨即用中文回答：「昨天晚上（到北京），而且我們還有很多工作，要準備很多東西。」標準的普通話為兩國未來的暢通交流增添信心。

▲ 開館儀式（圖片來源：中國外交部）

另外，洪都拉斯經濟發展部副部長雷東多向中國企業家介紹洪都拉斯的經濟社會發展狀況。在發言結束時，雷東多說，「大家在中國都喜歡用微信，我也給大家一個二維碼（QR Code），有問題可以直接和我聯繫。」

洪都拉斯駐華使館開館之際，該國總統卡斯特羅正在中國進行國事訪問。卡斯特羅在訪華前發帖表示，洪都拉斯重建需要新的政治、科學、技術、商業和文化視野。不僅洪都拉斯需要從中國的發展中獲取新思路，中國也需要在拉美國家中繼續結交新伙伴，增強政治互信，深化務實合作。

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責任編輯：尹航

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