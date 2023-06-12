中阿合作論壇首日簽約百億美元 沙特：與華合作不涉政治

沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman）表示，沙特增加與中國的合作，是要把握商業機會，與政治無關。

阿卜杜勒阿齊茲昨日（11日）出席了在沙特首都利雅德舉行的第十屆「中阿合作論壇企業家大會」。據了解，此次會議有來自23個國家的3000多名商界和政府代表參加，會議主題為「中阿攜手、共創繁榮」。

大會聲明指，會議首日就簽署了超過100億美元的投資協議，涵蓋從新技術、可再生能源、房地產、礦產、旅遊、農業等各個領域。其中，沙特投資部與中國電動車和自動駕駛汽車製造商「華人運通」，簽署了一項達56億美元的諒解備忘錄。

綜合外媒報導，阿卜杜勒阿齊茲表示，中國的石油需求仍在增長，沙特必須抓住機會。中國已經在許多領域處於領先位置，也將持續保持領先，「我們不一定要與中國競爭，但一定要與中國合作。」

沙特曾於去年12月接待中國國家主席習近平，當時引來美國的批評。對於美國的批評，阿卜杜勒阿齊茲強調，沙方不管這些，哪裡有機會就去哪裡，「這與政治無關，與戰略無關」。

他還表示，沙特永遠不會回到「零和遊戲」，但同時指出沙特希望與中國合作不代表放棄與其他國家地區合作，包括美國、歐洲、日本等。

責任編輯：陳俊賢