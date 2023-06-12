車臣為何高調展示中國製裝甲車? 美媒提出幾個疑問

車臣高調展示中國製裝甲車，引發西方對中國軍援俄羅斯的質疑。美媒質疑車臣這樣做背後意圖是甚麼，因為公開向俄援助，對中國幾乎沒有任何好處。

車臣領袖卡迪羅夫（Ramzan Kadyro）上周在網上發布影片，展示車臣部隊各種最新購買的裝備，強調這些裝備將用在對烏克蘭的「特殊軍事行動」上。該段看似旨在炫耀的片段，一口氣展示了8輛中國製的裝甲車。該款名為「虎士」的裝甲車，由中國陝西寶雞專用汽車集團生產，宣稱比美國的悍馬更強。

《華爾街日報》引述多名分析人士指，片中毫無疑問是中國的虎士裝甲車，也可能肯定車臣已經擁有這些裝備。其出現在烏克蘭戰場，象徵意義可能大於軍事價值，因為它們來自中國，將令中國對戰爭的立場受到密切審視。但現時無法確定這些中國裝甲車何時、如何出現在車臣，也無法確定它們可能如何部署。

華盛頓大西洋理事會高級研究員Joseph Webster指，中國的確向俄羅斯提供大量車量，尤其是卡車。不過，出口像虎士裝甲車這類車輛，以供在衝突地區使用，對中國自身不會有甚麼好處，因為其影響戰場形勢的能力非常有限，而且非常容易被認出，「這種行為被察覺的概率很高，而回報率很低」。

然而，中國一直以戰爭的和平調解者自居，雖然拒絕了西方孤立鄰國俄羅斯的行動，但在向俄提供援助方面，一直有所顧忌。

文章認為，這還引發另一個疑問，卡德迪夫的執政依賴普京支持，與莫斯科關係非常複雜，因此袁難了解他為甚要拍這樣的一段片，為何要展示這些車輛。

內地媒體指，虎士裝甲車通常作為「警用裝備」出口，即使真的是中國賣給車臣，外界也無指責的理由。一來中國並無參與對俄制裁，中俄之間仍然保持著穩定的軍貿關係，俄羅斯去年還向中國交付了一批S-400防空導彈。二是警用裝備不同軍用，如果對方購買用途是用來巡邏，中國自然無理由拒絕訂單。

另外，該款裝甲車也被出口到不同國家地區，車臣可能只是經一些特殊渠道取得。只要卡迪羅夫不公開來源渠道，外界根本無從斷定它是從哪裡來。

責任編輯：陳建錫