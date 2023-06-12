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習近平晤卡斯特羅 推進各領域務實合作（更新版）

國情動向 20:44 2023/06/12

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國家主席習近平今日（12日）在北京會見到訪的洪都拉斯總統卡斯特羅，習表示，中方將堅定不移發展中洪友好關係，支持洪方經濟社會發展。

*更新兩國聯合聲明

兩國並發表聯合聲明，其中提到，在中洪關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識。雙方願採取有效政策措施，促進雙方人員往來；中方歡迎洪特色產品進入中國市場，願為此提供便利，洪方願積極用好上海進博會等平台擴大對華出口；中方鼓勵中國企業參與洪經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目，洪方歡迎中國企業赴洪投資興業，願提供政策支持和便利；中方願向洪方提供衞生、教育領域機會；雙方將加強金融、農業、教育、醫療、文化、旅遊、科技、媒體等領域交流合作。

習近平先讚揚卡斯特羅堅決履行同中國建交的競選承諾，作出歷史性決斷，展現了堅定政治意志，並指她作為首位對中國進行國事訪問的洪都拉斯總統，本次訪華開啟了中洪關係新的歷史篇章，具有特殊而重要意義。他祝賀卡斯特羅就職以來團結帶領洪都拉斯人民自立自強，推動國家發展事業取得新成就。

習形容中洪建交功在當今，利在長遠。建交以來兩國關係快速起步，不久前洪方企業家代表團訪華，不少人表示願永遠做中國人民的好朋友，中方深受感動。

在雙邊關係問題上，習強調，中方將堅定不移發展中洪友好關係，堅定支持洪都拉斯經濟社會發展，願同洪都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。他願同卡斯特羅一道，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把兩國合作的美好願景變為實實在在的成果。

會面之前，卡斯特羅上午先到天安門廣場，向人民英雄紀念碑敬獻花圈。

責任編輯：陳建錫

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