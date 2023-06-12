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中國光伏高管在德慕尼黑機場被帶走 知情人士：不止一人

社會熱點 19:51 2023/06/12

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官媒《上證報》報道，中國光伏圈今日（12日）晚間突然傳出消息，有中國光伏企業高管在參加2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe）時被現場帶走。另有知情人士透露，該高官飛抵慕尼黑下飛機時，已被帶走。

據報道，一位在現場親眼目睹這一過程的中國某光伏上市公司高層，證實了該高管被帶走的消息。但他表示，該高管被帶走的地點不是展會現場，而是在慕尼黑機場。該消息也得到了多位參加此次展會的光伏業內人士確認。

另有知情人士透露，這次被帶走的不止一人，其中不少都是在航班降落慕尼黑機場後就被帶走的。

作為全球規模和影響力最大的太陽能展覽交易會之一，Intersolar Europe每年都吸引了全球大量光伏企業前往參展。今年該展會定於6月14日-16日召開。

報道指，四年前的2019年，也是在德國慕尼黑，同樣在Intersolar Europe展會期間，多位中國光伏企業高管被德國相關部門帶走。據德國光伏媒體pv magazine當時發布的消息，德國有關部門發出兩項逮捕令，逮捕了兩名中國公民。其中一位被捕高管的逮捕原因據稱是由於涉嫌參與太陽能組件的商業走私及違法規避2018年9月之前執行的歐盟最低限價MIP。
 

責任編輯：陳俊賢

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