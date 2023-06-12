巴基斯坦以人民幣支付首次俄羅斯原油進口交易

據路透社，巴基斯坦石油部長穆薩迪克·馬利克稱，巴基斯坦以人民幣支付首批政府間進口的俄羅斯原油，並未透露定價或折扣等商業細節。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫昨日（11日）在推特上稱 ，第一批俄羅斯石油已抵達巴基斯坦卡拉奇港，將於周一開始卸貨。

謝里夫表示：「這是史上第一次向巴基斯坦運送俄羅斯石油，也是巴基斯坦和俄羅斯之間新關係的開始。我向所有仍參與這項國家努力並為實現俄羅斯石油進口承諾做出貢獻的人致敬。」

路透社最先在4月披露了這項協定。折扣的原油為巴基斯坦紓困。巴基斯坦正面臨償還危機，面臨債務違約的風險。

除了對中國和印度的出口增加外，巴基斯坦購買石油也為俄羅斯提供一個新的出路。由於俄羅斯入侵烏克蘭，西方市場避免採購俄羅斯石油。

能源進口占巴基斯坦對外支付的大部分。在俄羅斯石油抵達後，巴基斯坦的原油進口量將達到每天10萬桶。

巴基斯坦採購的首批75萬桶原油最早將於6月靠岸。巴基斯坦已經同意為每桶原油支付50至52美元的價格，而七國集團對俄羅斯石油的價格上限為每桶60美元。這筆交易將由中國銀行促成。

彭博社報道稱，巴基斯坦此舉不僅符合俄羅斯希望擺脫美元和歐元出口的願望，也有利於推動人民幣國際化，以削弱美元在國際社會的主導地位；使用人民幣進口石油對巴基斯坦也有好處，因為巴基斯坦嚴重依賴能源進口，該國也在嘗試重啟國際貨幣基金組織的65億美元救助計劃，避免該國陷入債務違約的境地。

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責任編輯：袁瑋婧