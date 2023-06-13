布林肯又提「中國在古巴蒐集情報」 京促停止造謠抹黑（第二版）

預計本周稍後訪華的美國國務卿布林肯稱，中國在古巴設置間諜基地的舉動，是其在全球擴大軍事力量的一部分，拜登政府已通過外交措施拖延其進展。

（更新中方回應）

布林肯周一（12日）開腔回應事件，承認華府早在2019年已得知中國升級了在古巴的間諜基地，但上屆政府在解決該問題上做得不夠。拜登上台以來，已和那些打算向中國提供設施的國家表達關切及交換信息，拖延了中國的行動。他拒絕說明外交行動的細節，僅說美方的行動低調且謹慎，並取得前所未有的成效。

他又提到，中國正在全球範圍擴大其海外後勤和收集情報設施，以便投放軍事力量，古巴是其中之一。

此外，白宮國安會發言人柯比周一稱，雖然美中關係很緊張，但拜登政府仍致力令兩國保持溝通渠道暢通，預計布林肯本周的訪華計劃不會受事件影響。

在北京，外交部發言人汪文斌回應布林肯言論時稱，中方已經多次就相關問題表明中方立場，這不過是美方上演的又一出老戲碼，希望美方反躬自省，停止造謠抹黑，停止對各國進行無差別竊聽竊密的「黑客帝國」行徑。

對於布林肯可能的訪華行程，汪文斌重申，已多次作出過回應，沒有其他要補充的消息。

布林肯原定2月訪華，啟程一刻突爆出間諜氣球事件，行程被迫臨時取消。當時僅美國國務院宣布了出訪消息，中國外交部則否認邀請布林肯訪華，表示「美方發布有關消息，是美方自己的事情，中方予以尊重」。

責任編輯：陳建錫