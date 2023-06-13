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布林肯：美方通過外交措施 阻中國擴大海外軍事力量

國情動向 09:10 2023/06/13

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預計本周稍後訪華的美國國務卿布林肯稱，中國在古巴設置間諜基地的舉動，是其在全球擴大軍事力量的一部分，拜登政府已通過外交措施拖延其進展。

布林肯周一（12日）開腔回應事件，承認華府早在2019年已得知中國升級了在古巴的間諜基地，但上屆政府在解決該問題上做得不夠。拜登上台以來，已和那些打算向中國提供設施的國家表達關切及交換信息，拖延了中國的行動。他拒絕說明外交行動的細節，僅說美方的行動低調且謹慎，並取得前所未有的成效。

他又提到，中國正在全球範圍擴大其海外後勤和收集情報設施，以便投放軍事力量，古巴是其中之一。

白宮國安會發言人柯比周一稱，雖然美中關係很緊張，但拜登政府仍致力令兩國保持溝通渠道暢通，預計布林肯本周的訪華計劃不會受事件影響。

值得一提的是，目前美中雙方仍未就布林肯訪華作出任何正式宣布，北京周一再次避談此事。布林肯原定2月訪華，啟程一刻突爆出間諜氣球事件，行程被迫臨時取消。事前僅美國國務院宣布了出訪消息，中國外交部當時則否認邀請布林肯訪華，表示「美方發布有關消息，是美方自己的事情，中方予以尊重」。

責任編輯：陳建錫

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