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美制裁31個中國實體 涉助解放軍開發武器 中方堅決反對

國情動向 15:38 2023/06/13

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美國商務部周一（12日）把43個實體入出口管制清單，包括31個中國實體，其被指利用歐美的資源協助解放軍研發武器。

（更新中方回應）

被美方列入清單的中國實體被指支持解放軍開發高超音速導彈、在新疆侵犯人權及參與巴基斯坦的彈道導彈計劃，其餘的外國實體則涉為解放軍機師提供培訓。

商務部聲明指，美方必須阻止中國獲取美國的技術，以實現軍事現代化計劃及危害美國國家安全。

在北京，中國外交部發言人汪文斌稱，中方堅決反對美方上述舉措，要求美方立即糾正以涉軍人權等幌子，將經貿科技問題政治化、工具化、武器化的錯誤做法，停止濫用實體清單等出口管制工具，遏制打壓中國企業。中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

他批評，美方為維護自身軍事科技霸權，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定，已經到了歇斯底里、不擇手段的地步。

美擬重新加入教科文組織　中方：不能想來就來想走就走

另外，美國計劃重新加入聯合國教科文組織。汪文斌回應指，不能將加入國際組織當做逛公園，想來就來，想走就走，更不能將國際組織當做地緣政治的博弈場，假國際社會之公，謀求維護自身所謂全球領導力之私。

汪文斌指出，美國曾兩次退出聯合國教科文組織，對組織工作產生負面影響，強調作為國際組織的成員是很嚴肅的事，如果美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則，尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。

責任編輯：陳建錫

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