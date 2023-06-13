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人行7天期逆回購利率下調至1.9% MLF降息空間打開

經濟脈搏 10:16 2023/06/13

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人民銀行今日（13日）進行20億元7天期逆回購操作，中標利率由2%降至1.9%，是近10個月來首次下調。市場分析指，內地今年以來宏觀經濟表現疲弱，通脹仍低暗示需求依然不足，同時市場利率已處低位，政策利率順勢下調旨在提振內需復甦，預計本周MLF及下周LPR降息的機會增加。

新華社主管的《上海證券報》引述消息指，大概率來說，本周的MLF與下周的LPR都將跟隨下調，降息的靴子正式落地。一名宏觀研究員表示，降息略超預期，也在情理之中，操作方式上先降低逆回購利率，趕在MLF到期和美聯儲加息操作之前，後續MLF和LPR利率將會同步下調。原因主要是當前經濟偏弱，需求不足，維持低利率，降息有助於引導市場預期，支持實體經濟發展。宏觀層面，降息有利於實體融資改善，改善預期，促進內需。

招聯首席研究員董希淼指，逆回購利率下調傳遞出政策利率有鬆動的跡象，如本周MLF中標利率繼續下降，將有助於進一步降低銀行資金成本。疊加去年9月以來存款利率多輪下調、銀行負債成本有所下降，本月LPR有望結束連續9個月的按兵不動，或將下降5至10個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，本次下調意味著政策性降息啟動，一是二季度以來經濟修復力度穩中偏弱，樓市再度轉弱，需要穩增長政策適時發力；二是物價水平偏低，為適度下調政策利率提供空間。瑞穗銀行駐港首席亞洲外匯策略師張建泰指，這表明人行想趕在美聯儲前行動，以減少對人民幣匯率影響。

人行上一次下調7天期逆回購利率在去年8月15日，當時下調幅度也是10個基點，同日操作的MLF利率一併下調10個基點

責任編輯：陳建錫

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