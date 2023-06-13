機構：對美出口下滑 中國出口大國地位未被撼動

加拿大物流公司指，中國對美出口的部分市場份額，雖然被部分亞洲競爭對手替代，但仍是美國最大貿易夥伴之一。儘管有新冠疫情、美國貿易戰、西方科技圍剿等不利因素，中國出口大國的地位還未被撼動。

據彭博社報導，加拿大物流科技公司Descartes昨日（12日）發布報告，研究過去20年間中國對美國集裝箱運輸出口的總體份額。中國在2010年達到44.5%的峰值，到2017年基本不變，然後開始了五年的下滑。今年前五個月，中國的份額為35.8%。

中國出口大國的地位未被撼動 仍是美國主要進口國

Descartes的行業執行副總裁瓊斯（Chris Jone）在聲明中表示，儘管越南、印度、泰國和印尼等南亞和東南亞國家已迅速建立起許多商品類別的產能，使得中國所占美國集裝箱進口量的份額一直在緩慢下降，但中國仍然是美國進口的十大商品類別中許多商品的主要原產國。他強調，此凸顯美國企業正在學習採用包括中國在內的多國採購策略。

報告還指，雖然爆發了與美國的貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭以及西方的遏制、圍堵中國崛起成為先進技術的領導者，但中國作為出口大國的地位在此期間未被撼動。

降低貿易吸引力的政策措施並沒有產生效果

美國外交關係委員會高級研究員、前拜登政府官員塞策（Brad Setser）表示，一大堆旨在降低貿易吸引力的重要政策措施並沒有產生使中國降低對貿易依賴的效果。他指出，中國的出口額比疫情前增加了1萬億美元，比特朗普發動貿易戰時增加了1萬億美元。

他還在彭博最新一期Odd Lots中指，其他因素的影響更大，比2019年討論是否對與中國貿易的三分之一、三分之二或全部加徵關稅還重要。

責任編輯：陳俊賢