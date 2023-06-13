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杭州促進夜間經濟 擬鼓勵餐飲零售從晚上開到次日清晨

經濟脈搏 11:48 2023/06/13

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多地為促進經濟復甦推出新措施。浙江杭州擬大力發展「子夜經濟」（夜間經濟），鼓勵餐飲、零售、娛樂、文化、書店等實體店鋪22時至次日6時提供服務；突出直播經濟特色，鼓勵主播在商業區域開直播。

杭州發布《關於打造「不夜天堂·樂購杭州」的實施方案（征求意見稿）》，要求做熱「子夜經濟」，將評估認定一批有國際水準的「子夜經濟」集聚示範街區，發布「杭州十大夜地標」和夜間經濟消費電子地圖。

鼓勵餐飲、零售、娛樂、文化、書店等實體店鋪22時至次日6時提供服務，每年評定一批夜間經濟特色店，開展夜生活IP、夜生活網紅打卡地評比。

突出直播經濟特色，鼓勵主播在綜合體、步行街等商業區域開展直播，宣傳杭州夜購的氛圍。

內地5月通脹數據凸顯內需仍不足 下月是政策觀察窗口

打造「子夜食堂」方面，杭州將以美食體驗和夜宵經濟為主題開設杭幫菜系列夜食堂，引進多元化飲食。改造提升老舊夜食街，打造夜間餐飲主題街。以常態化、親民化為導向舉辦夜間美食促銷活動。此外，還將在夜間遊客集中、市民活動集聚、年輕消費群體活躍的區域打造夜間潮玩聚集區。

在去年6月發布的穩經濟一攬子政策措施中，杭州也提到「繁榮夜間經濟」，打響「夜生活·IN杭州」品牌。

去年，杭州實現社會消費品零售總額7294億元，增長5.8%，增速高於全國、全省6.0個、1.5個百分點。今年1~4月，全市實現社會消費品零售總額2305億元，增長8.2%，比一季度加快5.0個百分點。其中餐飲收入增長19.9%，旅遊市場快速升溫，住宿業、餐飲業營業額分別增長56.9%和16.9%。

中國奢侈品市場強勁復甦 與整體消費低迷成鮮明反差

零售總額增速放緩 內地疫後消費降級風險增

責任編輯：尹航

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