科技戰 | 納米專家 加拿大工程院院士許谷加盟深圳一研究院

搶人才是近期熱點話題。目前主要研究納米材料的加拿大工程院院士許谷，現已擔任電子科技大學（深圳）高等研究院（簡稱「電子科大高研院」）教授。許谷還擔任過美國能源部和加拿大國家基金會基金甄選委員會成員。

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許谷在2015年獲加拿大工程院院士稱號

電子科大高研院官方微信公眾號近日發布了一則許谷院士團隊的招聘啟事，披露許谷現已擔任電子科大高研院教授。

招聘啟事稱，許谷的研究領域涉及物理化學、材料學、電化學、燃料電池以及傳感器等各個方面。目前主要集中於納米材料，納米技術在電化學能源、轉換和存儲方面，包括燃料電池、電池以及傳感器等方面的研究開發。現面向生物醫學-X光等體外無損診斷技術、金屬-空氣電池的研發、儲氫技術的研發領域誠邀海內外學者加盟。

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公開資料顯示，許谷1977年考入上海師範大學物理系，1984年獲美國匹茲堡大學碩士，1986年獲理論物理博士，1989年獲美國哥倫比亞大學工程科學博士，後加入加拿大麥克馬斯特大學做博士後，並從1991年開始擔任助理教授，1996年獲終身教職，2002年成為正教授。

他在2015年獲加拿大工程院院士稱號，並擔任過美國能源部和加拿大國家基金會基金甄選委員會成員。

早前有「科研女神」顏寧辭去美國教職回國

許谷長期從事有機電子器件和納米結構領域研究工作，在材料科學工程的許多研究領域作出開創性成果，研究成果和學術水平在國際上得到廣泛認可，在PRL，Science，JACS等相關領域權威期刊發表過多篇高水平論文。

2019年12月，電子科技大學與深圳市政府共建電子科大高研院。該高研院位於深圳市龍華區，根據深圳市的產業布局和電子科大發展戰略，依托以中外院士、IEEE Fellow等為代表的人才隊伍和科研團隊，依托電子科學與技術、信息與通信工程等學科致力於建設成為電子信息領域國際一流的高等研究院。

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責任編輯：尹航

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