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尹錫悅批中國駐韓大使言論不當 質疑欠互相尊重

國情動向 14:14 2023/06/13

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南韓總統尹錫悅批評中國駐韓大使邢海明「賭中國輸必後悔」的言論不當，質疑那是否互相尊重的舉動，韓方正等待中方採取適當措施。

尹錫悅今日（13日）主持內閣會議，韓聯社引述多名消息人士指，尹錫悅在會上表示邢海明的言論不恰當，其言論令南韓民眾感到不滿。

韓總統辦公室官員隨後表示，韓外交部已向中方充分轉達韓方立場，總統室方面無要特別申明的立場。但根據《維也納外交關係公約》，外交官均負有尊重接受國法律規章之義務，且承擔不干涉該國內政之義務。外交使節應在本國和接受國之間發揮好橋樑作用，然而該作用發揮不當，可能會損害兩國的國家利益。

韓聯社指，總統室直接針對特定國家的大使發表批評性言論十分罕見，這可被解讀為總統室非常嚴肅看待有關情況。

駐韓大使邢海明上周與南韓在野黨議員會面，談及美韓合作時對著媒體表示「美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢......現在賭中國輸的人今後一定會後悔」。該言論在南韓國內引發巨大爭議，中韓互相召見大使抗議。

中方約見南韓駐華大使 要求反思當前中韓關係問題

責任編輯：陳建錫

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