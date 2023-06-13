內地5月社融規模及新增人民幣貸款均遜預期

內地5月金融數據出爐，社會融資規模1.56萬億元，低於預期的2萬億元。新增人民幣貸款1.36萬億人民幣，亦低於預期的1.55萬億人民幣。

5月社會融資規模1.56萬億元，預期2萬億元，前值1.22萬億元。

人行指，初步統計，5月末社會融資規模存量為361.42萬億元，按年增長9.5%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為225.62萬億元，按年增長11.3%。社會融資規模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，按年少增6173億元。

M0貨幣供應按年增9.6%，前值10.7%。M1貨幣供應按年增4.7%，預期5.2%，前值5.3%。M2貨幣供應按年增11.6％，預期12％，前值12.4％。

5月份人民幣存款增加1.46萬億元，按年少增1.58萬億元。其中，住戶存款增加5364億元，非金融企業存款減少1393億元，財政性存款增加2369億元，非銀行業金融機構存款增加3221億元。

5月份人民幣貸款增加1.36萬億元，按年少增5418億元。分部門看，住戶貸款增加3672億元，其中，短期貸款增加1988億元，中長期貸款增加1684億元。

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責任編輯：尹航

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