內地銀行降息潮下「存款搬家」 或刺激居民買房收租

業內人士表示，中國銀行「降息潮」下，居民資產配置出現變化，銀行理財等低風險資管產品或將迎來增量資金，部分城市租金收入有吸引力。

據內媒報導，銀行數據顯示，工行、農行、中行等人民幣活期存款利率下調至0.2%；定期存款方面，三個月、六個月、一年、二年、三年、五年期年利率分別為1.25%、1.45%、1.65%、2.05%、2.45%、2.50%。

諸葛找房數據顯示，2022年中國重點50城租金回報率為1.94%；銀川、烏魯木齊、桂林等二三線城市均超3%；西北城市為2.72%，長三角經濟圈為1.74%，環渤海經濟圈為2.04%。

業內機構認為，存款利率下調，對儲戶的吸引力減弱，「存款搬家」現像或將強化，個人有可能將存款資金轉移至消費投資等活動，銀行理財等低風險資管產品或將迎來增量資金。此外，從部分城市超過3%的租金收益率看，存款利率下調對居民買房收租的意願或有一定刺激作用。

第一太平戴維斯深圳公司董事總經理吳睿認為，一線城市住宅租賃的投資回報率比較低，特別是豪宅，投資回報率不足2%。將存款用來買房租賃以獲得更高的投資回報，在一線城市是不成立。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，一線城市房價處於高位，購房出租的投資回報率僅在1%左右，明顯不如存款利率高，將存款用來買房出租，在一線城市並不是一個好的投資方式，同時還要考慮房子的持有成本，如按揭貸款成本、房屋折舊成本等。

責任編輯：陳俊賢