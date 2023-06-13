人行下調常備借貸便利利率10個基點 料降息大勢所趨

逆回購利率（OMO）下調後，人行今日又下調常備借貸便利利率，隔夜期下調10個基點至2.75%，7天期下調10個基點至2.9%，1個月期下調10個基點至3.25%。

分析師們指出，後續利率體系的同步下調是大勢所趨，中期政策利率的中期借貸便利（MLF）利率和20日的貸款市場報價利率（LPR）也有望跟隨下調人行超預期「降息」。

東吳證券宏觀團隊認為，今天人行的降息來得有點快，但這次快速出手也不例外。此前人行一般都是同日下調MLF和OMO利率，而上一次OMO利率提前於MLF利率下調還是在2020年疫情剛爆發時，凸顯了政策快速出手應對經濟下行的迫切性，且在人行快速出手後，以地產和基建為代表的一攬子穩經濟措施隨之出台。

招聯首席研究員董希淼認為，7天期逆回購利率下調，傳遞出政策利率有鬆動的跡象。如果MLF中標利率繼續下降，將有助於進一步降低銀行資金成本。疊加2022年9月以來存款利率多輪下調、銀行負債成本有所下降。

興業證券認為，6月MLF、LPR跟隨OMO利率同步調降是大概率事件（LPR的調降幅度甚至可能不止10bp），後續系統調降存款利率的概率也在增加。

東吳證券預計6月MLF利率將跟隨OMO利率下調，但LPR存在超預期調降的可能性，不排除6月MLF與LPR利率下調幅度超過10bp：尤其是二季度以來地產端壓力加大，不排除6月MLF與LPR利率下調幅度超過10bp，以及時遏止房地產重現去年下半年螺旋下跌的局面。

責任編輯：袁瑋婧