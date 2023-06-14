印度向中國手機製造商提條件：印籍人士擔任CEO等職

據印度媒體報道，知情人士指，印度政府已要求中國的手機製造商在印度業務中引入印度股權合作夥伴，還要任命印度高管擔任首席執行官（CEO）、首席運營官（COO）、首席財務官（CFO）和首席技術官（CTO）等關鍵職務。

中企在印度市佔率是碾壓地位

據印度《經濟時報》（Economic Times）報道，印度政府要求中國小米、OPPO、realme和vivo等智能手機製造商任命印度籍人士擔任首席執行官、首席運營官、首席財務官和首席技術官等職位。此外，政府還指示他們將合同製造工作委托給印度公司，開發有當地企業參與的製造流程，並通過當地經銷商出口。

報道稱，政府官員還特意指示中國公司要遵守法律，不得在印度逃稅。另據印度ABP新聞網報道稱，印度政府官員是在電子和信息技術部最近舉行的會議上與小米、OPPO、realme和vivo等中國智能手機製造商討論了這些問題。

據中國官媒《環球時報》，一位熟悉中企在印度情況的人士表示，印度政府的這種行為是「霸凌」，等於「變相收購中國企業」。另一位人士提到，印度政府之前對中企也有類似要求。

行業分析機構Counterpoint數據顯示，今年一季度，小米在印度智能手機市場的市場份額是16%，OPPO佔12%，realme佔9%，vivo佔17%。

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中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪說，「中國企業在印度佔有的市場份額是碾壓其他對手的，如果印度要對手機製造廠商採取措施，首要目標肯定是中企。」近年來，中國手機廠商在印度的發展強調本土化製造，在當地本就招聘了一部分印度員工。ABP新聞網報道中也提到，小米印度近年來通過投資印度當地人才和培養印度經理、領導者、合作伙伴和分銷商組成的核心團隊，顯著拓展了公司業務。

稍早前，印度指控小米違反《外匯管理法》，「非法向外國實體轉移資金」，按照印度外匯法，在去年凍結了小米555.1億盧比（約52.84億港元）。

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責任編輯：尹航

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