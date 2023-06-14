李輝官媒撰文：衝突只能靠談判結束 不要火上澆油

中國政府歐亞事務特別代表李輝，稱衝突終究只能靠談判來結束，早一天停火、早一天談判，就有早一天迎來和平的希望。

李輝今日（14日）在《人民日報》發表《為政治解決烏克蘭危機貢獻中國力量（國際論壇）》文章，回顧了5月他先後訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國、歐盟總部和俄羅斯，並指各方讚賞價中國為恢復和平、政治解決烏克蘭危機所作的努力，表明中國在烏克蘭問題上立場客觀公正，得到國際社會大多數支持。

各方在交流中對當前危機的升級和外溢風險都流露出擔憂情緒，衝突地區的核設施安全引發各方高度關注。糧食安全、能源安全、跨境基礎設施安全等風險還在持續發酵。要為和平作出努力，而不是任由衝突發展，更不要火上澆油，導致局部衝突演變為大規模戰爭，甚至核戰爭。

雖然目前各方坐下來談判談出成果還很困難，但重要的是推動凝聚各方共識，為最終解決危逐步機創造條件。

李輝又指，中國在烏克蘭問題上沒有私利，不搞「小圈子」，沒有拱火澆油，更沒有趁機漁利。中國始終認為解決這場根源複雜、影響深遠的危機，既要勸和促談盡快停戰，更要推動構建均衡及可持續的歐洲安全架構。中國願繼續與國際社會一道，站在和平、對話和歷史正確一邊，為世界和平與安寧貢獻力量。

責任編輯：陳俊賢