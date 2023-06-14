大灣區互聯互通存短板 產業及制度發展如何補足？

大灣區作為廣東甚至全國的科創中心，在產業上仍存在不少短板，尤其在各城市實現互聯互通方面。在上周的金交會上，專家就提出幾個問題和解決方向。

粵開證券首席經濟學家羅志恆指，大灣區的四個短板，一是產業協同性不足，存在同質化競爭，如深圳和中山、深圳和珠海、佛山和東莞的產業結構相似性較大；二是基礎創新成果不足，關鍵核心技術受制於人，如在生物醫藥領域，近年創新藥如火如荼，但整個大灣區的創新藥數量和研發投入仍遠遠不足。

三是人才短缺問題在逐步顯現；四是金融對產業科技的支持還不夠。另外，公共服務及相關體系也存在制度約束，最直接的就是專業人士執業資格的認證。

羅建議，未來三地要把握「珠三角製造業強、港澳服務業優」的產業格局，推動產業融合互補，圍繞香港、深圳、廣州完善公共服務規則融合，並藉鑑歐盟等地的跨境銜接經驗，探索以「工作地繳費，分段記錄與計算，三地整體結算，第三方發放」推動社保跨境攜帶，以及銜接行業規範、執業資格認定等。

工銀國際首席經濟學家程實認為，在加強大灣區產業協同方面，有幾個方向可以嘗試，包括在政策協同方面助力打破行政壁壘，為企業和人才的跨境區域合作提供便利；促進各產業鏈的銜接，共同培育戰略型產業和高端製造業；在基建領域，增強橫琴、前海、南沙重大平台建設，在此基礎上提升區內外聯通。

程實指，未來可以有一系列重要發力點，包括創新貿易、機制的體制改革，激發對外貿易活力，推動強鏈、補鏈，加速產業鏈、供應鏈融合等。

澳門立法會議員兼銀行公會主席葉兆佳則建議，在橫琴設立「離岸金融試驗區」，建立以人民幣計價的金融資產交易市場，率先實現在橫琴市場高水平雙向開放，「以人民幣計價結算金融資產交易市場將與周邊的深交所、港交所以及上交所形成錯位發展、協同發展」。

責任編輯：陳建錫