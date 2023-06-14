馬英九邀大陸學生訪台受阻 國台辦：別讓同學心寒

馬英九基金會擬邀大陸學生7月中旬訪台，陸委會似有保留之意。國台辦發言人表示，希望民進黨當局取消對兩岸交流合作的不合理限制，不要讓同學心寒。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是包括兩岸青年在內的兩岸同胞共同心聲 ，符合兩岸同胞共同利益。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，是件好事。大陸樂見並支持兩岸青年加強交流互動，增進相互了解，深化彼此友誼，攜手推動兩岸關係和平發展，共同致力中華民族偉大復興。

朱鳳蓮稱，希望民進黨當局正視兩岸青年的願望和需求，取消對兩岸交流合作的種種不合理限制，不要再人為設置障礙，不要害怕兩岸青年交流交往，不要讓同學們失望、心寒。

馬英九基金會8日宣布，計劃邀請來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學約50名學生於7月中旬訪台，並與台灣大學生開展交流。但基金會執行長蕭旭岑透露，近日通過學界人士向陸委會表示有此計劃並準備提出申請，但陸委會「似有保留之意」。他呼籲陸委會慎重考慮，讓兩岸關係盡速恢復正常交流。

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責任編輯：易燕丹

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