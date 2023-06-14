  • 29°C
香港時間 : 2023614日 (週三) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬英九邀大陸學生訪台受阻 國台辦：別讓同學心寒

社會熱點 12:09 2023/06/14

分享：

分享：

馬英九基金會擬邀大陸學生7月中旬訪台，陸委會似有保留之意。國台辦發言人表示，希望民進黨當局取消對兩岸交流合作的不合理限制，不要讓同學心寒。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，要和平、要發展，要交流、要合作，是包括兩岸青年在內的兩岸同胞共同心聲 ，符合兩岸同胞共同利益。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，是件好事。大陸樂見並支持兩岸青年加強交流互動，增進相互了解，深化彼此友誼，攜手推動兩岸關係和平發展，共同致力中華民族偉大復興。

朱鳳蓮稱，希望民進黨當局正視兩岸青年的願望和需求，取消對兩岸交流合作的種種不合理限制，不要再人為設置障礙，不要害怕兩岸青年交流交往，不要讓同學們失望、心寒。

馬英九基金會8日宣布，計劃邀請來自北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學約50名學生於7月中旬訪台，並與台灣大學生開展交流。但基金會執行長蕭旭岑透露，近日通過學界人士向陸委會表示有此計劃並準備提出申請，但陸委會「似有保留之意」。他呼籲陸委會慎重考慮，讓兩岸關係盡速恢復正常交流。

一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗

國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗
2023/04/12
國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗
一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗
2023/04/26
一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗
為馬英九餞行 宋濤：兩岸家事決不能讓外人插手
2023/04/06
為馬英九餞行 宋濤：兩岸家事決不能讓外人插手
馬英九結束大陸之行返抵台灣 稱「九二共識」又活過來了
2023/04/07
馬英九結束大陸之行返抵台灣 稱「九二共識」又活過來了

你可能感興趣

國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗
11:33 2023/04/12
國台辦：馬英九訪陸體現兩岸都是中國人 歡迎台灣鄉親認祖歸宗
一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗
11:58 2023/04/26
一季度兩岸進出口貿易額大減 國台辦：台當局砸民眾飯碗
為馬英九餞行 宋濤：兩岸家事決不能讓外人插手
23:02 2023/04/06
為馬英九餞行 宋濤：兩岸家事決不能讓外人插手
地緣政治 大學 兩岸關係 民進黨 陸委會 馬英九 台灣 國務院台灣事務辦公室 中國

下一篇文章

移民機構：料今年1.3萬有錢人離開中國 流出率全球最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中國光伏高管在德慕尼黑機場被帶走 知情人士：不止一人
中國光伏高管在德慕尼黑機場被帶走 知情人士：不止一人
去年全國結婚登記僅683.3萬對 創近37年新低
去年全國結婚登記僅683.3萬對 創近37年新低
美斯將在淘寶開直播 中國之行唯一與粉絲互動機會
美斯將在淘寶開直播 中國之行唯一與粉絲互動機會
中方約見南韓駐華大使 要求反思當前中韓關係問題
中方約見南韓駐華大使 要求反思當前中韓關係問題
蔡英文與空軍通話被解放軍廣播打斷？台灣這樣回應
蔡英文與空軍通話被解放軍廣播打斷？台灣這樣回應
移民機構：料今年1.3萬有錢人離開中國 流出率全球最高
移民機構：料今年1.3萬有錢人離開中國 流出率全球最高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款