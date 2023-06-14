上海發布元宇宙關鍵技術方案 2025年要有突破

繼上月發布措施支持人工智能基礎設施建設後，上海近日還發布「元宇宙」關鍵技術攻關3年行動方案，要以沉浸式技術與Web3技術為兩大主攻方向，要求在人工智能生成內容（AIGC）等前沿技術取得重要突破。

上海市科學技術委員會發布「元宇宙」關鍵技術攻關行動方案（2023—2025年），針對元宇宙沉浸式、開放式、永續即時等跨界複合的技術特性，結合國內外產業發展情況和上海市研發基礎，聚焦沉浸式技術、Web3技術兩大主攻方向，在沉浸影音、沉浸計算、新型顯示、感知交互與區塊鏈等關鍵技術領域打造新高地。

方案指出，要在原創性、引領性科技突破取得重要進展。在人工智能生成內容（AIGC）、空間計算、多模傳感、Web3網絡操作系統、跨尺度採集重建、腦機接口等戰略前沿與關鍵技術不斷取得新突破，圍繞智能終端、內容製作、雲平台等形成30項以上具有重要影響力的核心技術與產品。

在此之前，北京、深圳和成都亦發布關於支持人工智能的產業政策文件。

知識庫：什麼是沉浸式技術、Web3技術？

沉浸式技術指模糊了物理世界和模擬世界之間的界限，從而產生沉浸感的技術，如虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)）等。

Web3技術指第三代互聯網，意思是由DLT（分佈式賬本技術）支援，基於區塊鏈的去中心化網絡世界，也將是驅動元宇宙的基礎建設技術。