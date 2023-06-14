人工智能進步將消滅就業？ 專家談3階段發展

隨著人工智能（AI）的進步，愈來愈多行業面臨被取代的危機。內地專家認為，整個過程將分成三階段，就業萎縮是必然的，同時也會創造出新分工和職業。

萬博新經濟研究院院長滕泰指，AI對就業到底會有甚麼樣的影響，有人說會先衝擊教育、新聞行業，也有人說是建築設計。一些比較誇張的預測認為，未來10年將50%的現有就業職位將因AI發展而消失，較樂觀的比如高盛，就認為AI將創造許多新的職位，就如同現今美國60%職位在80年前並不存在一樣。

說AI消滅50%的工作職位恐怕有點誇大，即便是科技本身具有這個能力，國家制度也不會允許它發生。不過，通用AI時代的到來，一定會讓資本對經濟增長的貢獻愈來愈大，勞動的貢獻越來越小，也一定無法阻止資本替代勞動，因為AI的成本低、效率高，意味著未來就業總體會是趨向萎縮的。

他認為AI對就業影響會分三個階段：

第一個階段，主要是輔助就業效應。人工智能技術輔助就業，會使人的工作更簡單。同樣是做建築設計，有人工智能的支持，會做得快一點，好一點；沒有就慢一點；差一點。 第二個階段，當人工智能在某個工作中的貢獻超過50%，甚至80%，人工智能就成了工作主體，人反而成了輔助，那麼這個工作崗位存在的必要性就大大減少了，這就是人工智能替代就業的效應。未來5-10年，人工智能對就業的主要影響應該是就業替代效應。 第三個階段，人工智能本身的發展和在各行各業的廣泛應用，又創造出很多新的社會分工和工作崗位，這個當前還很難預見。

至於未來的失業問題，滕泰認為，如果AI在重新定義各行各業的過程中，能夠在不需要那麼多人工作的前提下創造更多財富，如創造足夠多的糧食和工業產品，甚至還能代替人去進行服務，對人類來說也許意味著「解放」。大部分人不用再工作了，不見得必然是壞事，到時面對的將是另外一些社會問題。

責任編輯：陳建錫