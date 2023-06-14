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發改委：研究在現有政策上 出台更大力度吸外資政策

經濟脈搏 16:34 2023/06/14

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國家發改委表示，將在現有政策基礎上，研究出台更大力度吸引外資的政策措施，並及時協調解決外資反映的問題和合理訴求，為其投資和經營提供便利。

國新辦今日（14日）下午舉行國務院政策例行吹風會，發改委會副秘書長袁達表示，下一步將重點開展三方面工作，一是推出更大力度引資政策，研究出台更大力度吸引外資政策，優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，促進內外資企業務實合作；二是合理縮減外資准入負面清單，將在評估近幾年外資准入負面清單實施效果基礎上，深入了解地方、外資企業等方面擴大外資市場准入的訴求，研究縮減海南自由貿易港外資准入負面清單等措施。

三是進一步做好外商投資促進和服務，我們將繼續舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司在華投資和地方招商引資提供平台，健全外資企業直接聯繫點機制，暢通溝通渠道，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求，為企業投資和生產經營提供便利。

袁達表示，今年以來各地加大吸引外資力度、抓緊簽約落地外資項目，前4個月全國新設立外資企業數量按年增長31.1%，實際使用外資金額4994.6億元人民幣，按年增長2.2%。其中，製造業實際使用外資同比增長4.1%；高技術產業實際使用外資同比增長12.8%。

會上又提到，將規範涉企行政執法，健全行政裁量權基準制度，防止「任性執法、類案不同罰、過度處罰」等，嚴禁未經法定程序要求普遍停產停業。

責任編輯：陳建錫

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經濟 外資 中華人民共和國國家發展和改革委員會

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